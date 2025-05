Zweites Tour-Endspiel verpasst: Ofner im Genf-Halbfinale gegen Hurkacz chancenlos

Genf – Sebastian Ofner hat am Freitag den Einzug in sein zweites Finale auf der ATP-Tour klar verpasst: Der 29-jährige Steirer war im Halbfinale des mit 596.035 Euro dotierten Sandplatzturniers in Genf gegen den Weltranglisten-Sechsten Hubert Hurkacz beim 3:6,4:6 in exakt einer Stunde chancenlos. Für Ofner blieben 100 ATP-Punkte, 31.090 Euro Preisgeld sowie eine Verbesserung im Ranking in etwa auf Position 108.