Keine internationalen Studenten mehr? Warum Trump auf Harvard losgeht

Die US-Regierung versucht, an einer der weltweit führenden Hochschulen ein Exempel zu statuieren. Auf den Entzug von Milliarden an Förderung folgt nun das nächste Druckmittel.

Washington – Die US-Regierung holt zum nächsten Schlag gegen Hochschulen aus. Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigte an, die weltberühmte Harvard University an der Aufnahme internationaler Studenten zu hindern. Der Vorstoß, der selbst in Europa Schlagzeilen machte, ist Teil einer Kampagne zur Disziplinierung des Bildungssektors.