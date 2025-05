Fahrzeug drohte abzustürzen: Pkw nach gefährlichem Manöver gesichert

Kaunerberg – Freitagmittag ereignete sich in Kaunerberg ein Zwischenfall auf einem Forstweg. Laut Polizei war ein deutscher Autolenker mit seinem Fahrzeug unterwegs zu seiner Unterkunft, als er an einer geschlossenen Schranke nicht weiterkam. Um zu wenden, versuchte er auf dem schmalen Weg rückwärtszufahren. Nach etwa 700 Metern geriet das Fahrzeug so weit über den Fahrbahnrand hinaus, dass es abzustürzen drohte.