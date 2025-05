Nach Klage: US-Richterin stoppt Trumps Vorgehen gegen Harvard

Nicht völlig klar war zunächst, was mit bereits eingeschriebenen ausländischen Studenten in Harvard passieren soll. Noem erklärte, sie müssten „wechseln, oder sie verlieren ihren rechtlichen Status“. In Harvard kommt derzeit gut jeder vierte Student aus dem Ausland.

Die deutsche Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) bezeichnete die Entscheidung der US-Regierung am Rande eines Treffens der EU-Wissenschaftsminister in Brüssel als „ganz, ganz schlecht“. „Das sind Entwicklungen, die uns sehr besorgt machen“, sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Österreich reagiere mit einem Perspektivenpaket für Professorinnen, Professoren, Forschende, aber auch für Studierende, „die at risk sind, in ihrem Heimatland ihr Studium nicht mehr abschließen zu können“, so Holzleiter, „wir schnüren hier ein Stipendienprogramm für 50 Studierende“. (APA)