ÖSV-Athlet Seidl wurde wegen Dopings verurteilt: „Ein Justiz-Irrtum im Sport“

Das gab der 32-Jährige am Freitag in den Sozialen Medien bekannt. „Aus meiner Sicht ist das ein Fehlurteil. Ein Justiz-Irrtum im Sport, der aus einer falschen Grundhypothese der verantwortlichen Anti-Doping-Behörden entstanden ist und in fünfeinhalb Jahren Untersuchungen voller Verfahrensmängel und Pannen nicht auszuräumen war“, schrieb der Olympia-Bronze-Gewinner (Team) von 2018.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch in meinem Fall am Ende die Gerechtigkeit siegen wird.

Wenn es in der Causa etwas gebe, was er sich vorzuwerfen habe, dann sei es das: „Ich hätte viel früher aktiv an die Öffentlichkeit gehen sollen. Dass ich das nicht getan habe, tut mir leid.“ Das Verfahren habe ihn mental und finanziell an den Rand der Belastbarkeit gebracht.