Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof: 18 Menschen schwer verletzt

Bei einem Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Eine tatverdächtige 39-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei spricht von einer Einzeltäterin und geht nicht von einem politischen Motiv aus.

Hamburg – Auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind nach Angaben der Polizei 18 Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Vier von ihnen seien am frühen Abend lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Als mutmaßliche Täterin nahm die Polizei eine 39-jährige Deutsche fest. Sie leistete bei der Festnahme keine Gegenwehr und wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv aus. Die Bild-Zeitung berichtete, die Frau sei als psychisch krank bekannt. Sie habe bereits Aufenthalte in Psychiatrien gehabt. Auch sei sie polizeibekannt, so die Zeitung. Ein Polizeisprecher teilte zuvor mit, man habe „Erkenntnisse, aufgrund derer wir jetzt insbesondere dahingehend ermitteln, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte“.

📽️ Video | Messerangriff in Hamburg

Nach Angaben der Polizei stach die Frau auf dem Bahnsteig von Gleis 13/14 wahllos um sich. Das Tatmesser wurde sichergestellt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Spurensicherung untersuchte den Bahnsteig, die Ermittler machten Bilder.

An Gleis 14 stand ein ICE. Ein Polizeisprecher sagte jedoch: „Die Tat hat sich, nach dem, was wir wissen, nicht in diesem Zug abgespielt.“ Im Bahnhof selbst lief der Reisebetrieb weiter. Allerdings waren auffällig viele Polizisten präsent.