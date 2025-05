Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof: Mehrere Personen lebensgefährlich verletzt

Hamburg – Nach der Messertat mit mehreren Verletzten am Hamburger Hauptbahnhof hat die Polizei eine 39-jährige Frau festgenommen. Sie sei eine Deutsche, es werde geprüft, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, hieß es am Freitagabend. Es werde vorerst nicht von einer politischen Motivation ausgegangen, betonte die Polizei. Insgesamt wurden demnach 17 Menschen verletzt, vier bis sechs Personen waren unterschiedlichen Angaben zufolge in Lebensgefahr.