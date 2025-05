Unfall in Höfen endet tödlich: 56-Jähriger nach Sturz von Traktor verstorben

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstag in Höfen, als ein Mann von einem Traktor stürzte. Der 56-Jährige erlag tags darauf seinen Verletzungen in der Klinik Murnau.

Der Sohn erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde umgehend mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Murnau geflogen, leider vergeblich. Wie die Polizei am Freitagabend berichtete, erlag der 56-Jährige in der Klinik an seinen Verletzungen. (TT.com)