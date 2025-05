Mofa fuhr in Vomp auf Auto auf: Zwei 15-Jährige und eine Frau verletzt

Zwei 15-Jährige wurden am Freitagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Vomp verletzt. Die beiden Burschen waren gemeinsam auf einem Mofa auf der Vomperstraße in Richtung Innsbruck unterwegs. Vor ihnen fuhr eine 50-jährige Autolenkerin. Weil sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, hielt die Frau an.