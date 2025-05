Schwerer russischer Luftangriff auf Kiew

In Kiew wurden laut der Militärverwaltung mindestens 15 Menschen verletzt. Zuvor war von mindestens acht Verletzten die Rede gewesen. In den frühen Morgenstunden waren Augenzeugen zufolge Drohnenschwärme über der Hauptstadt zu sehen und zu hören. Eine Reihe von Explosionen erschütterten die Metropole. Die Luftabwehr war im Einsatz. In verschiedenen Stadtteilen brachen Feuer in Appartementhäusern aus. Auch ein Einkaufszentrum geriet in Brand.