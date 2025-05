Ukraine-Krieg: Drohnen- und Raketenangriff erschüttert Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben des Bürgermeisters Witali Klitschko am frühen Samstagmorgen von einem kombinierten Drohnen- und Raketenangriff erschüttert worden. Dabei wurden mindestens zwei Menschen durch herabfallende Trümmer abgeschossener Drohnen verletzt. In zwei Bezirken sind laut Militärverwalter Timur Tkatschenko Brände in Wohnhäusern ausgebrochen. Klitschko warnte die Bevölkerung vor weiteren Angriffen.