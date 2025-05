US-Finanzministerium hebt Sanktionen gegen Syrien auf

Rund ein halbes Jahr nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad hat die US-Regierung umfassende US-Sanktionen gegen Syrien offiziell aufgehoben. "Das Finanzministerium und das Außenministerium erlassen Genehmigungen, um neue Investitionen in Syrien zu fördern", erklärte Finanzminister Scott Bessent am Freitag (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche die Aufhebung der langjährigen US-Sanktionen gegen Syrien angekündigt.