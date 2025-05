260 Bergleute aus Goldmine in Südafrika befreit

In Südafrika sind bei einem Rettungseinsatz 260 Bergleute aus einer Goldmine befreit worden, nachdem sie aufgrund eines defekten Aufzugs dort mehr als 24 Stunden ausgeharrt hatten. In der ersten Phase der Rettungsaktion seien 79 Menschen aus dem unterirdischen Schacht herausgeholt worden, hieß es in einer Erklärung des Betreibers der Goldmine Kloof westlich von Johannesburg am Freitag. Die restlichen Bergleute konnten demnach sechs Stunden später gerettet werden.