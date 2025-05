Mehrere Schwerverletzte bei Messerangriff in Hamburg

Auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind nach Angaben der Polizei 18 Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Vier von ihnen seien am frühen Abend lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Als mutmaßliche Täterin nahm die Polizei eine 39-jährige Deutsche fest. Sie leistete bei der Festnahme keine Gegenwehr und wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv aus.

Dafür gebe es bisher keine Hinweise. "Vielmehr haben wir Erkenntnisse, aufgrund derer wir jetzt insbesondere dahingehend ermitteln, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte", erklärte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Das Tatmesser sei sichergestellt worden. Es gebe viele Augenzeugen, die zu betreuen seien. Der Polizei lag auch am späten Abend keine valide Zahl der Verletzten vor.

Zum Ablauf der Tat sagte Abbenseth, es seien mehrere Notrufe eingegangen. Die sogenannte Quattrostreife - das sind je ein Beamter von Bundes- und Landespolizei sowie Mitarbeiter von DB-Sicherheit und Hochbahnwache - sei schnell vor Ort gewesen und habe die Frau festgenommen. Zur Frage der psychischen Betreuung der Frau sagte Abbenseth am Abend, sie befinde sich aktuell in Polizeigewahrsam.

An Gleis 14 stand ein ICE. Der Polizeisprecher sagte jedoch: "Die Tat hat sich, nach dem, was wir wissen, nicht in diesem Zug abgespielt." Im Bahnhof selbst lief der Reisebetrieb weiter. Allerdings waren auffällig viele Polizisten präsent.

Der Hamburger Hauptbahnhof gehört mit mehr als 500.000 Reisenden pro Tag zu den am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkten in Deutschland. Im freitäglichen Feierabendverkehr herrscht dort regelmäßig dichtes Gedränge. Am Freitag begannen in Hamburg einwöchige Schulferien.