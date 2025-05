Große Gefühle bei den „Dancing Stars“: Aaron Karl tanzt sich zum Sieg

Am Ende entschied das Publikum: Bei der 16. Staffel der „Dancing Stars“ setzte sich am Ende das Favoriten-Paar Aaron Karl und Katya Mizera durch.

Simone Lugner und Danilo Campisi zeigten den ersten Tanz zu „You Light Up My Life“ von Debby Boone und ihren Lieblingstanz aus der sechsten Sendung: den Paso Doble zu „Mission Impossible“ von Lalo Schifrin.

Paulus Bohl und Catharina Malek tanzten zu „Beyond the Sea“ von Bobby Darin (American Smooth) und „Hip Teens Don’t Wear Blue Jeans“ von Frank Popp Ensemble. Der Jive aus Sendung sieben war ihr Lieblingstanz. Aaron Karl und Katya Mizera zeigten ebenfalls einen American Smooth zu „Kiss from a Rose“ von Seal und den Paso Doble aus Sendung acht zu „All the Things She Said“.