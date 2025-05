Sturm zitterte sich mit Remis gegen WAC zum Meistertitel in der Bundesliga

Sturm Graz ist wie im Vorjahr österreichischer Fußballmeister. Die Steirer erreichten am Samstag in der letzten Meistergruppenrunde der Bundesliga ein Heim-1:1 gegen den auf Endrang vier gelandeten WAC und beendeten die Saison damit zwei Punkte vor Red Bull Salzburg. Die „Bullen“ schlugen Rapid vor Heimpublikum 4:2 und profitierten vom Heim-2:2 der drittplatzierten Wiener Austria gegen Blau-Weiß Linz.

In dieser Spielzeit stehen noch die Europacup-Play-offs auf dem Programm – zunächst empfängt der LASK am Montag Hartberg, der Sieger trifft dann in Hin- und Rückspiel auf Rapid. Die neue Bundesligasaison beginnt am 1. August. (TT.com)