Norris schnappte Leclerc beim Monaco-Heimspiel die Pole Position weg

Lando Norris geht vom ersten Startplatz in das Formel-1-Rennen in Monaco. Der 25-jährige Brite fuhr auf dem engen Stadtkurs in 1:09,954 Minuten die schnellste Runde und landete im McLaren in einem packenden Showdown 0,109 Sekunden vor Vorjahressieger und Lokalheld Charles Leclerc im Ferrari. Platz drei belegte der WM-Führende Oscar Piastri im zweiten McLaren.