Musikkapelle Villnöß: Aushängeschild der Südtiroler Blasmusik konzertiert in Anras

Anras - Am Sonntag, den 1. Juni, um 17 Uhr, ist es so weit: Die MK Villnöß aus Südtirol gibt in Anras ein Konzert unter der Leitung von Hans Pircher. Pircher ist Direktor der Landesmusikschule Lienzer Talboden. Er leitete das Städtische Symphonieorchester Lienz und andere semiprofessionelle Orchester, mit denen er zahlreiche symphonische Werke erarbeiten konnte.