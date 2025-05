25 Meter weit über Felswand abgestürzt: E-Biker bei Unfall in Amlach schwer verletzt

Bei der Abfahrt über den Wanderweg „Goassteig“ in Amlach kam am Samstagnachmittag ein Radfahrer im Zuge eines Bremsmanövers zu Sturz. Der 42-Jährige wurde über den Lenker geschleudert und stürzte über eine 25 Meter hohe, steil abfallende Felswand. Er blieb am Fuße der Wand mit schweren Verletzungen liegen.