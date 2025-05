Deutsche Feuerwehr rettete Islandpony aus Graben

Ein Islandpony ist am Samstag in der ostdeutschen Stadt Dresden (Sachsen) von der Feuerwehr nach einem Sturz aus einem schmalen Graben gerettet worden. Das Tier sei bis zum Hals im Graben gestanden und habe sich aus eigener Kraft weder vor- noch rückwärts bewegen können, berichteten die Einsatzkräfte. Der Feuerwehr gelang die Rettung, in dem sie für das Pferd im Graben eine Rampe aufschüttete und dafür das noch vorhandene Aushubmaterial nutzte.