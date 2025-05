Moskau und Kiew melden erneut gegenseitige Drohnenangriffe

Die Ukraine und Russland haben in der Nacht auf Sonntag erneut gegenseitige Drohnenangriffe vermeldet. Die ukrainische Hauptstadt Kiew sei von russischen Drohnenschwärmen angegriffen worden, berichtete der regionale Militärverwalter Timur Tkatschenko auf der Plattform Telegram. In Russland wurden nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums innerhalb von vier Stunden 95 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört worden. Sechs davon seien gegen Moskau geflogen.

Das russische Militär hatte Kiew in der Nacht davor bereits mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei wurden 15 Menschen verletzt, zahlreiche Häuser in Brand gesetzt. Insgesamt erlebte die Ukraine in der Nacht auf Samstag rund 250 Drohnenangriffe und Luftschläge mit 14 ballistischen Raketen.