Umgekipptes Kriegsschiff: Nordkorea nahm Werftarbeiter fest

Nordkorea hat laut staatlichen Medien Werftarbeiter festgenommen, die für den Unfall beim Stapellauf eines neuen Kriegsschiffs verantwortlich sein sollen. Im Zuge der Ermittlungen verhafteten die Strafverfolgungsbehörden unter anderem den Chefingenieur der Chongjin-Werft, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Der Stapellauf des prestigeträchtigen Kriegsschiffs war vor den Augen von Machthaber Kim Jong-un gescheitert.

Als der 5000 Tonnen schwere Zerstörer am Mittwoch in dem nordöstlichen Hafen Chongjin zu Wasser gelassen worden sei, sei es durch einen Gleichgewichtsverlust zu einem schweren Unfall gekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Dabei seien Teile des Schiffsbodens zerstört worden. Dem südkoreanischen Militär zufolge kippte das Schiff um und lag seitwärts im Wasser. Laut KCNA löste der Vorfall bei Kim wütende Reaktionen aus: Es handle sich um ein Verbrechen der Verantwortlichen und eine Blamage für sein Land, erklärte Kim.