Kraftlos im Schnee: Vier Wanderer in Ellmau per Hubschrauber geborgen

Samstagfrüh mussten vier Wanderer in Ellmau vom Rettungshubschrauber vom Berg geholt werden. Die Gruppe startete um 8 Uhr zu einer Tour vom Stripsenjochhaus in Richtung Ellmauer Tor. Von dort stiegen sie auf der Südseite des Wilden Kaisers zur Gruttenhütte ab, um anschließend über den Gamsängersteig zur Abzweigung in Richtung obere Scharlinger Böden aufzusteigen.