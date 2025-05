Lachen im Mitterkratzerhof: Theatergruppe Prägraten spielt „Wohin mit der Leiche?“

Prägraten – Jutta und Fred, frisch verheiratet, streiten. In ihrer Wut schlägt sie ihm eine Flasche auf den Kopf und hält ihn für tot. Sie versteckt ihn unter dem Sofa. Dann ruft sie ihre Mutter an und bittet sie, ihr beim Verstecken der Leiche zu helfen. Doch so einfach ist das nicht. Leute kommen ins Haus und wollen Fred sprechen, sogar die Polizei kommt, weil angeblich ein Mord gemeldet wurde. Schließlich taucht auch noch ein Erpresserbrief auf, und die Leiche ist verschwunden.

So turbulent geht es in der Krimikomödie „Wohin mit der Leiche?“ zu. Das Stück ist auf der Bühne des Mitterkratzerhofes in Prägraten-Bichl zu sehen. Am 31. Mai um 20 Uhr lädt die Theatergruppe zur Premiere. Weitere Aufführungen: am 4., 12., 14., 18. und 20. Juni, jeweils 20 Uhr. Kartentelefon: 0650 26 85 862. (TT)