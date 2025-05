Teenager stürzten in Innsbruck mit E-Scooter, Radfahrerin beging Fahrerflucht

Plötzlich scherte die Radfahrerin nach links aus. Der 13-Jährige wich nach links in die Grünfläche aus und stürzte. Er und seine Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt, die Rettung brachte die beiden in die Klinik. Die Radlerin – sie hat laut Polizei kurze Haare und trug eine Mütze – fuhr ohne anzuhalten weiter. Infos sind an die Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133 – 7591) erbeten. (TT.com)