USA nach Verlängerungs-Krimi gegen die Schweiz neuer Eishockey-Weltmeister

Stockholm – Die USA sind erstmals seit 1933 wieder Eishockey-Weltmeister. Ein Treffer von Tage Thompson in der Verlängerung sicherte dem Team von Trainer Ryan Warsofsky in Stockholm durch ein hochdramatisches 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) gegen die Schweiz die Eishockey-Krone. 1960 wurde der US-Erfolg bei Olympia auch als WM-Sieg gewertet. Die Schweiz kassierte dagegen nach 2013, 2018 und 2024 die vierte Final-Niederlage und wartet weiterhin auf den ersten WM-Titel.

Die Schweizer bekamen die flinken US-Amerikaner auch im Mitteldrittel nicht in den Griff. Genoni hielt seine Mannschaft im Spiel: Einen Penalty von Conor Garland von den Vancouver Canucks parierte der Keeper vom EV Zug (26. Minute). Selbst in Unterzahl hatte die USA bessere Gelegenheiten als der Gegner. Erinnerungen wurden an das vergangene Jahr wach, als die Schweizer im Finale in Prag gegen Tschechien aus ihren Möglichkeiten zu wenig machte und 0:2 unterlag.