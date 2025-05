Mit Federer, Djokovic und Murray: Emotionale Ehrung für Rafael Nadal in Paris

Paris – Ein Jahr nach seinem letzten Auftritt bei den French Open ist Rafael Nadal im Stade Roland Garros für seine unvergesslichen Leistungen beim Sandplatz-Klassiker in Paris geehrt worden. Der 38-jährige Ex-Profi wurde von den Tennis-Fans noch einmal lautstark gefeiert und mit minutenlangen Ovationen gefeiert. Die Zuschauer trugen nahezu komplett braune T-Shirts, einige bildeten in weißen T-Shirts zwei Herzen und das Wort „Rafa“.

„Das ist nicht einfach jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, sagte Nadal sichtlich gerührt. „Das ist ohne Zweifel der wichtigste Tennis-Court meiner gesamten Karriere. Roland Garros ist einzigartig“, sagte der Spanier, der von den 15.000 Zuschauern minutenlang gefeiert wurde und einige Tränen verdrückte. Als Höhepunkt der Zeremonie kamen Nadals langjährige Rivalen Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray auf den Platz und schlossen Nadal in die Arme.

Sein letztes Spiel bei den French Open bestritt Nadal im vergangenen Jahr gegen Alexander Zverev. Im Erstrunden-Duell war der von vielen Verletzungen gezeichnete Nadal chancenlos. Für die Olympischen Spiele kehrte der Mallorquiner im vergangenen Sommer noch einmal ins Stade Roland Garros zurück, schied jedoch in der zweiten Runde gegen den späteren Goldmedaillen-Gewinner Novak Djokovic aus. Bei der Eröffnungsfeier auf der Seine trug er eine Weile das olympische Feuer.

Im November beendete Nadal seine eindrucksvolle Karriere bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga. Insgesamt gewann Nadal 22 Grand-Slam-Titel. Den letzten vor drei Jahren dort, wo er 2005 auch den ersten gewonnen hatte - in Paris. Dort ehren die Veranstalter Nadal in diesem Jahr zusätzlich mit einer besonderen Ausstellung. „Danke Frankreich. Danke Paris“, sagte Nadal.