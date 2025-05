Ukraine meldet größten russischen Drohnenangriff seit 2022

Die russische Armee hat in der Nacht auf Montag den größten Drohnenangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn durchgeführt. Dies teilte die ukrainische Luftwaffe am Montag in der Früh mit. Demnach wurden seit Sonntagabend 355 Drohnen und neun Marschflugkörper aus Russland gezählt. Der bisherige Rekord lag bei 298 Drohnen. Die Ukraine ließ ihrerseits den Sonntag über immer wieder Drohnen Richtung Moskau fliegen.

Einige Flughäfen der russischen Hauptstadt mussten wegen der ukrainischen Angriffe Starts und Landungen zeitweise aussetzen. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden 96 ukrainische Drohnen abgefangen, davon sechs über der Region Moskau.

Im Norden, Osten und Süden der Ukraine herrschte bereits zuvor Luftalarm. Laut Militärbeobachtern waren schon vor Mitternacht mehr als 100 russische Kampfdrohnen in der Luft. Im Visier war dabei die dritte Nacht infolge auch die Hauptstadt Kiew. Laut dem Chef der dortigen Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, gab es keine Verletzten. Im Stadtteil Dniprowskyj seien bei Wohnhäusern Scheiden zu Bruch gegangen, Garagen und ein Erholungsheim seien von Trümmern getroffen worden.

Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, griffen russische Drohnen vom Schwarzen Meer her die Hafenstadt Odessa an. In der Großstadt Charkiw im Osten des Landes waren Serien von starken Explosionen zu hören, wie der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram mitteilte. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Da die Kampfdrohnen aus verschiedenen Richtungen in den ukrainischen Luftraum eingeflogen waren, gab es keinen Schwerpunkt der Angriffe. Mit dem Einflug größerer Gruppen von Drohnen versucht das russische Militär, die ukrainische Flugabwehr zu überlasten.

Die russischen Streitkräfte hatten das Nachbarland schon in den Nächten auf Samstag und Sonntag mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen massiv bombardiert. Allein am Sonntag wurden dabei zwölf Menschen getötet und knapp 80 verletzt.

Selenskyj bezeichnete die Angriffe in der Nacht auf Montag als die schlimmsten seit Kriegsbeginn. Rettungskräfte seien in mehr als 30 ukrainischen Städten und Dörfern im Einsatz gewesen, teilte er auf der Plattform X mit. Unter den Toten seien auch Kinder. Selenskyj warf Russland Terror vor und forderte vom Westen mehr Druck auf Moskau.

US-Präsident Donald Trump übte scharfe Kritik an den fortgesetzten Angriffen. "Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Russlands Wladimir Putin, aber irgendetwas ist mit ihm passiert", erklärte Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Er ist völlig verrückt geworden." Putin töte viele Menschen, das gefalle ihm nicht, so Trump.

"Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Raketen und Drohnen werden auf Städte in der Ukraine geschossen, ohne jeglichen Grund." Zugleich machte Trump auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Vorwürfe. Er tue seinem Land keinen Gefallen, wenn er so rede, wie er es tue. "Alles, was aus seinem Mund kommt, verursacht Probleme, das gefällt mir nicht, und das sollte besser aufhören", schrieb Trump.