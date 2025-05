Trump nennt Putin wegen Angriffen auf Ukraine "verrückt"

Bereits zuvor hatte sich der Republikaner zunehmend verärgert über den Kremlchef geäußert. "Ich bin nicht glücklich damit, was Putin macht", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Journalisten. "Er tötet viele Menschen, und ich weiß nicht, was zum Teufel mit Putin los ist", betonte er vor seinem Abflug aus New Jersey nach Washington. Weiter sagte er mit Blick auf Putin: "Ich kenne ihn schon lange und bin immer gut mit ihm ausgekommen. Aber er schickt Raketen in Städte und tötet Menschen, und das gefällt mir überhaupt nicht." Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob er auch neue Sanktionen gegen Russland in Erwägung ziehe, sagte Trump: "Absolut, er tötet viele Menschen, ich weiß nicht, was mit ihm nicht in Ordnung ist."