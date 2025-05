Blutkrebs: Noch wenig Typisierungen für Stammzellspende

Zuletzt haben sich mehr Personen hierzulande für eine Stammzellspende typisieren lassen. Damit kann Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs (Leukämie) das Leben gerettet werden. "Der Anteil der typisierten Menschen in Österreich ist im vergangenen Jahr von 3,2 auf 3,6 Prozent gestiegen", berichtete Susanne Marosch von Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich. In Deutschland sind es jedoch mehr als zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung, hieß es in der Aussendung.