Maria Ma: Hackbrett wird zum Transformator ihrer Innenwelt

Das Publikum wird durch Maria Mas Musik in eine Welt voller innerer Bilder und Emotionen geführt. „Vielfach höre ich, dass durch meine Musik innere Bilder oder ein ganzer innerer Film entstehen“, sagt sie. Diese tiefen Eindrücke sind es, was Maria mit ihrer Musik erreichen möchte: Menschen im Innersten zu berühren und Erinnerungen zu wecken. Im Herbst 2025 erscheint ihr neuer Tonträger, der am 27. September in Innsbruck präsentiert wird.