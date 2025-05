Tiroler bei Autoabsturz im Pinzgau schwer verletzt, Lenker unbekannt

Maria Alm – Vermutlich beim Rückwärtsausparken eines Autos auf einer Forststraße im Bereich der Eggeralm in Salzburg ist es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall gekommen. Zwei Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel fuhren mit dem Pkw über den Wegrand hinaus und stürzten mehrere Meter in den Graben.