Streaming-Rekord aufgestellt: ESC-Sieger JJ stürmt an die Spitze der Charts

Nachdem er beim Eurovision Song Contest triumphiert hat, landete Sänger JJ nun an der Spitze eines weiteren Rankings: Sein Siegertitel „Wasted Love“ stürmte nicht nur auf Platz 1 der heimischen Charts, sondern schaffte dies auch noch mit einem Streamingrekord. Es ist der erste Song eines österreichischen Artists, der innerhalb einer Woche mehr als eine Million Streams verzeichnet hat, teilte GfK Entertainment am Montag mit. Für JJ gab es den „Nummer 1 Award“.

Das Podium der Charts ist aktuell übrigens ganz in rot-weiß-roter Hand: Hinter JJ folgt der Rap-Dauerbrenner RAF Camora gemeinsam mit Reezy und dem Song „Connected“, komplettiert wird das Stockerl vom Wiener Duo Abor & Tynna, das mit „Baller“ für Deutschland beim ESC gestartet ist. Insgesamt finden sich damit zwölf Songs des diesjährigen Wettbewerbs in der Hitliste, so etwa auch noch Tommy Cash (sein „Espresso Macchiato“ liegt auf Platz 5) oder die Schwedenfinnen KAJ („Bara bada bastu“ folgt auf Rang 7). (APA)