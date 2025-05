Trio „bediente“ sich in Hofladen in Völs, Polizei bittet um Hinweise

Völs – Ein Hofladen in Völs wurde am vergangenen Freitag Ziel von Dieben. Gegen 15.30 Uhr wurde dort der an der Wand verschraubte Tresor gestohlen. Eine Zeugin beobachtete kurz darauf, wie drei Personen im Bereich des Völser Sees den Tresor aufbrachen. Als die Frau die drei ansprach, ergriffen diese die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb erfolglos. Laut Polizei entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich (TT.com)