Sechs potenzielle Debütanten und ein Tiroler Rückkehrer im ÖFB-Kader

David Alaba scheint wie erwartet nicht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die ersten Spiele der WM-Qualifikation am 7. Juni in Wien gegen Rumänien und am 10. Juni in Serravalle gegen San Marino auf. Der Teamkapitän laboriert nach wie vor an den Folgen eines Meniskusrisses. Dafür nominierte Teamchef Ralf Rangnick am Montag den zuletzt verletzten Xaver Schlager sowie sechs mögliche Debütanten.