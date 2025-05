21. Golden Roof Challenge – der spektakuläre Kampf gegen die Schwerkraft

Am Pfingstsamstag, 7. Juni, beherrscht wieder Spitzensport die Maria-Theresien-Straße. Top-Athleten aus zwölf Nationen kämpfen im Weit- und Stabhochsprung um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Tokio.

Der Event findet auf der größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, „The FlySwat™“, statt. Die Stabhochsprung-Artisten schrauben sich dabei auf bis zu 5,20 m langen High-Tech-Karbonstäben in schwindelerregende Höhen! Ihre Arbeitsgeräte sind innen hohl, haben eine Wandstärke von lediglich zwei Millimetern und wiegen bis zu drei Kilogramm. Damit erreichen sie Anlaufgeschwindigkeiten von bis zu 36 km/h – um damit die Stäbe mit bis zu 700 kg an der oberen Zug-Hand im Absprung zu belasten! Ein spektakulärer Katapulteffekt bis knapp sechs m Flughöhe ist garantiert, und damit Gänsehaut pur am 60 cm hohen, 1,5 m breiten Laufsteg!

Diese Anlaufgeschwindigkeit wird noch von den Top-Weiterspringern übertroffen, welche mit bis zu 41 km/h über den Laufsteg fegen. Am Absprungbalken erfolgt ein flüchtiger Bodenkontakt von lediglich einer Zehntelsekunde, um dabei eine Andruckkraft-Spitze von bis zu zehn Tonnen in eine horizontale Flugbahn umzuwandeln. Der Einschlag in der Sandgrube nach einem Acht-Meter-Sprung stoppt den Athleten von 30 auf 0 in einer weiteren Zehntelsekunde; der Einschlagkrater ist beachtlich, der hochgeschleuderte Sand spritzt bis zu zehn Meter weit. Intensiver ist Spitzensport kaum erlebbar! Beginn Hauptprogramm: 18 Uhr. Eintritt frei!