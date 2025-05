Lkw in Scheffau kippte auf Loferer Bundesstraße um: Fahrzeug und Fahrbahn beschädigt

Ein Lkw ist auf der Loferer Bundesstraße in Scheffau am Wilden Kaiser am Montagnachmittag gegen 12.30 Uhr auf der Fahrbahn umgekippt. Was war passiert? Wie die Polizei am Abend per Aussendung bekanntgab, war um diese Uhrzeit ein 46-jähriger Slowake aus Söll kommend in Richtung Scheffau unterwegs, als er auf Höhe des Kilometer 13,8 in den Außenspiegel blickte und dabei mit den Rädern des Gespanns über den Fahrbahnrand geriet. Trotz eines Versuchs gegenzulenken, konnte er das Umkippen des Anhängers und des Lkw nicht verhindern. Der 46-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Gespann und die Fahrbahn wurden schwer beschädigt.