Mehrere schwere Arbeitsunfälle in Tirol am Montag: 18-Jähriger bei Forstarbeiten verletzt

Am Montag ereigneten sich in Hopfgarten, Oetz und Strass im Zillertal drei teils schwere Arbeitsunfälle, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Der Jüngste von ihnen war erst 18 Jahre alt.

Strass im Zillertal, Oetz, Hopfgarten – Am Vormittag, gegen 10.40 Uhr, führte ein 18-jähriger Österreicher Forstarbeiten in einem steilen Waldstück in Strass im Zillertal durch. Dabei kam es zu einem sogenannten Rückschlageffekt („Kickback)“ der Kettensäge, wodurch der 18-Jährige am linken Bein verletzt wurde. Die Bergrettung Jenbach leistete Erste Hilfe, bevor der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen wurde.