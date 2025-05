Trump über Putin: „Er ist völlig verrückt geworden“

Kiew, Moskau – Die russische Armee hat in der Nacht auf Montag den größten Drohnenangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn durchgeführt. Seit Sonntagabend seien 355 Drohnen und neun Marschflugkörper aus Russland abgefeuert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. In der Ukraine herrschte im Norden, Osten und Süden des Landes Luftalarm. Alle neun Marschflugkörper seien abgeschossen und 288 Drohnen unschädlich gemacht worden, hieß es aus Kiew.

Im Visier war dabei die dritte Nacht in Folge auch die Hauptstadt Kiew. Verletzte gab es in Kiew keine. Die Ukraine griff ihrerseits Russland mit Drohnen an. Einige Flughäfen der russischen Hauptstadt mussten zeitweise gesperrt werden.

US-Präsident Donald Trump übte scharfe Kritik an den fortgesetzten Angriffen. „Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Russlands Wladimir Putin, aber irgendetwas ist mit ihm passiert“, erklärte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. „Er ist völlig verrückt geworden.“ Putin töte viele Menschen, das gefalle ihm nicht, so Trump. Zugleich machte Trump auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Vorwürfe. Er tue seinem Land keinen Gefallen, wenn er so rede, wie er es tue. „Alles, was aus seinem Mund kommt, verursacht Probleme, das gefällt mir nicht, und das sollte besser aufhören“, so Trump. (TT, APA, dpa, Reuters)