Nur ein Klamauk unter Eheleuten? Macron-Video sorgt im Netz für Aufsehen

Ein Video von Emmanuel Macrons Ankunft in Vietnam sorgt am Montag online für Diskussionen. Die Aufnahme zeigt eine vermeintlich unglückliche Interaktion zwischen dem französischen Präsidenten und seiner Frau Brigitte. Die französische Regierung warnt vor falschen Interpretationen des Videos und sieht eine Desinformationskampagne seitens Russia Today hinter bestimmten Vermutungen.

Vietnam – Ein Video von der Ankunft des französischen Staatschefs Emmanuel Macron in Vietnam hat am Montag online für Aufsehen und Spekulationen gesorgt. Kurz nachdem die Tür des Fliegers sich öffnet, ist zu sehen, wie die Hand von Macrons Frau Brigitte im Gesicht des Präsidenten landet. Von Brigitte war nur der Arm zu sehen. Ihr Mann schaute in ihre Richtung, blickte erst nach einem kurzen Moment Richtung Kamera und winkte dann. Aus dem Umfeld des Staatschefs hieß es: „Das war ein Moment, in dem der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor Beginn der Reise Dampf abließen, indem sie Klamauk machten.“