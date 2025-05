Wohnungsinhaber überrascht Täter: 62-Jähriger in Pill nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Pill – Am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich in Pill ein versuchter Einbruchsdiebstahl in einem Mehrparteienhaus. Wie die Polizei berichtet, nutzte um diese Zeit ein 62-jähriger Tscheche ein geöffnetes Fenster, um in eine Wohnung einzudringen. Der Wohnungsinhaber, ein 28-jähriger Österreicher, überraschte den Eindringling, woraufhin dieser durch das gleiche Fenster die Flucht ergriff.