Auto fährt bei Liverpool-Meisterfeier in Menschenmenge

Ein Auto ist in Liverpool am Rande der Fußball-Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. 27 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mindestens zwei, darunter ein Kind, seien schwer verletzt, teilten die Behörden am Montagabend mit. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 53-jähriger Brite, wurde festgesetzt, wie die Polizei mitteilte. "Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich", schrieb Premierminister Keir Starmer auf X.

Die Hintergründe sind noch unklar. Die britische Polizei ging von einem Einzelfall aus, der nicht mit Terrorismus in Verbindung steht. "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir glauben, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelt, und dass wir derzeit nicht nach weiteren Personen in diesem Zusammenhang suchen", sagte Jennifer Sims, stellvertretende Polizeipräsidentin von der Merseyside Police, auf einer Pressekonferenz.

Innenministerin Yvette Cooper schrieb von "wirklich schockierenden und schrecklichen Szenen". 20 Menschen mit leichteren Verletzungen wurden noch vor Ort behandelt, einige begaben sich selbst ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte berichteten, bei ihrer Ankunft seien vier Menschen unter dem Auto eingeklemmt gewesen, darunter ein Kind.

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Das Fahrzeug war demnach ein Auto mit dunkler Lackierung, das mehrere Meter durch die Menschenmasse fuhr. Verifiziert sind die Aufnahmen nicht. Zu sehen war, wie Menschen in die Luft geschleudert wurden, als das Auto die Zuschauer rammte. Als der Wagen zum Stehen kam, stürmten wütende Fans auf ihn zu und begannen, die Scheiben einzuschlagen, während Polizeibeamte eingriffen. Die Polizei rief dazu auf, die Aufnahmen des Vorfalls nicht online zu teilen, sondern den Beamten zu schicken.

Der Festgenommene komme aus der Gegend, teilte die Polizei mit. Die Polizei gab damit ungewöhnlich schnell eine Beschreibung des Mannes ab. Dal Babu, ein ehemaliger Hauptkommissar der Londoner Metropolitan Police, erklärte gegenüber der BBC, dies sei ein Versuch, die Spekulationen in den sozialen Medien über einen islamistischen Anschlag abzukühlen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Der North West Ambulance Service teilte mit: "Wir untersuchen derzeit die Lage und arbeiten mit den Einsatzkräften anderer Rettungsdienste zusammen. Unsere Priorität ist es, dass Menschen so schnell wie möglich die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen."

"Meine Gedanken sind bei all den Verletzten und Betroffenen", postete Starmer. "Ich möchte der Polizei und den Rettungskräften für ihre schnelle und andauernde Reaktion auf diesen schockierenden Vorfall danken." Wegen der Liverpool-Meisterfeier waren Tausende Menschen auf der Straße.

Der FC Liverpool hatte den Sieg in der Meisterschaft zuvor ausgiebig gefeiert, die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine zehn Meilen lange Route durch die Stadt. Die Menschen feierten den Club ausgiebig.

Die Reds von Trainer Arne Slot hatten sich bereits Ende April vorzeitig die Meisterschaft in der Premier League gesichert, der letzte Spieltag war am Sonntag. Zu der Siegesfeier waren bis zu eine Million Menschen erwartet worden. Der Club teilte auf der Plattform X mit, mit den Behörden in Austausch zu stehen. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen dieses schweren Vorfalls", schrieb der FC Liverpool. Auch die Premier League teilte mit, mit dem Herzen bei allen Betroffenen und Verletzten zu sein.