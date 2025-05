Nordkorea sieht "Golden Dome" als gefährliche Drohung

Das nordkoreanische Außenministerium sieht laut einem Medienbericht in dem von US-Präsident Donald Trump geplanten US-Raketenabwehrsystem "Golden Dome" eine "gefährliche Drohung". In einer Erklärung des nordkoreanischen Außenministeriums vom Dienstag heißt es, der "Golden Dome"-Plan sei "ein typisches Produkt von 'America first', der Gipfel der Selbstgerechtigkeit, Arroganz, Willkür und Selbstherrlichkeit und ein Szenario für einen Atomkrieg im Weltraum".