Entscheidung zu Schönborn-Nachfolge verzögert sich weiter

Nach Grünwidls Einsetzung war man in Kirchenkreisen eigentlich davon ausgegangen, dass innerhalb von sechs Wochen ein neuer Erzbischof feststeht. Allerdings verzögerte sich die Entscheidungsfindung im Vatikan, nicht zuletzt durch den Tod von Papst Franziskus. Als ein möglicher neuer Erzbischof wird etwa der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler gehandelt. Überraschungen bei der Suche sind aber wie so oft leicht möglich.

Recht schnell hat Franziskus' Nachfolger die Arbeit aufgenommen, seit Mitte Mai ernennt Papst Leo XIV. schon wieder neue Bischöfe. Seine erste Personalentscheidung betraf einen Weihbischof in Peru. Dass der neue Papst in dem südamerikanischen Staat selbst viele Jahre tätig war, wird aber in der Kirche als reiner Zufall gedeutet. Dennoch dürfte er die Linie seines Vorgängers fortsetzen und Diözesen in Lateinamerika aber auch Asien vorrangig behandeln, betrachtet man die weiteren Bischofsernennungen.