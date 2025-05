Erst drohte der Verfall, jetzt wird der Schrofenhof im Pitztal zur modernen Drehscheibe

St. Leonhard i. P. – Am 5. April 1265 erwähnte eine Urkunde Konrads von Starkenberg erstmals den Schrofenhof. Seither, auch über die lange Zeit dort ansässige Besitzer-Familie Schöpf, lässt sich die Geschichte des Pitztals nachverfolgen. Mit dem Pitztaler Daniel Huter bezieht nun ein Kulturarbeiter im Schrofenhof sein Büro, um genau diese Geschichte(n) am Leben zu erhalten.

„Demnächst stehen Ausstellungen in der Ritzenrieder Mühle sowie ein Vortrag von Archäologen Lukas Gundolf an. Die Chronisten zeigen auf, wie die Wege ins Pitztal führten und auch der renovierte Schrofenhof wird in Kürze offiziell eröffnet“, hat Huter alle Hände voll zu tun. Neben seiner Expertise für die bereits laufenden Kulturaktivitäten arbeitet Huter an der Dauer- und Wechselausstellung, die demnächst der Öffentlichkeit im Schrofenhof zugänglich gemacht wird.