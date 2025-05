Küchen-Revoluzzer mit einer Mission: Noch lange nicht satt von Jamie Oliver

Schneller als Jamie Oliver schnippeln und sprechen kann, vergeht die Zeit. Am Dienstag wird der Popstar unter den TV-Köchen 50 Jahre alt. Die Frau an seiner Seite und die Leidenschaft fürs Kochen sind bis heute geblieben.

London – Wegen seiner Lese- und Schreibschwäche als Taugenichts abgestempelt, zufällig vom Fernsehen entdeckt, 1998 mit „The Naked Chef“ seine erste Koch-Show bekommen, 26 Kochbücher geschrieben, mehr als 70 Lokale in 23 Ländern weltweit eröffnet, fünf Kinder mit seiner Frau Jools gezeugt und nebenbei die moderne Küche revolutioniert. Das ist das Leben von Jamie Oliver im Schnelldurchlauf.

Aber wer den berühmten TV-Koch aus dem Fernsehen kennt, der weiß, dass bei ihm immer alles flott gehen muss. Zutaten schnippeln, in Turbo-Geschwindigkeit erklären, was zu tun ist, rein mit den Fingern, ab in die Pfanne und zack, fertig.