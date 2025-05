Überfall auf 19-Jährigen in Innsbruck geklärt: Fünf Verdächtige festgenommen

Drei 15-Jährige und zwei 16-Jährige stehen im Verdacht, den 19-Jährigen am Abend des 18. Mai im Innsbrucker Stadtteil Pradl brutal zusammengeschlagen zu haben. Die Verletzungen waren so schwer, dass der junge Mann stationär in der Klinik aufgenommen werden musste. Unmittelbar nach der Tat konnte ein 15-jähriger Bulgare festgenommen werden. Zunächst stand nicht fest, ob er an dem Überfall beteiligt war.