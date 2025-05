Von Druckluftschlauch zu Boden geschleudert: Zwei Arbeiter auf Baustelle in Kühtai verletzt

Kühtai – In der Nacht auf Dienstag gegen 1.45 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in Kühtai ein Arbeitsunfall. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Bauarbeiter, ein 30-jähriger Pole und ein 53-jähriger Österreicher, mit Spritzbetonarbeiten beschäftigt, als es in der Leitung zu einem sogenannten „Stopfer“ kam. Um die Verstopfung zu lösen, setzten die Arbeiter Druckluft ein, als plötzlich der Schlauch außer Kontrolle geriet.