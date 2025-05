Glaube im Wandel: Eine künstlerische Erkundung in Untermieming

14 Künstler beschäftigen sich in 14 Perspektiven mit der Frage „An was glaube ich noch“. Die Ausstellung im Mesnerhaus in Untermieming wird am 6. Juni eröffnet.

Mieming – In einer Zeit, in der traditionelle religiöse Antworten zunehmend hinterfragt werden, stellen sich viele die Frage: Woran kann man heute noch glauben? Diese zentrale Frage greift die Ausstellung im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Untermieming auf, die von Eva-Maria Huter kuratiert wurde. 14 Kunstschaffende präsentieren ihre persönlichen Perspektiven auf Glauben und Halt in der modernen Welt.

Die Ausstellung bietet eine spannende Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksformen, die unterschiedliche Sichtweisen und Interpretationen des Glaubens beleuchten. Besonders bemerkenswert ist die Einbeziehung von Kindern, die ihre eigenen Werke präsentieren und somit frische, unvoreingenommene Perspektiven einbringen.

Ursula Beiler, eine der beteiligten Künstlerinnen, steuert einen eindrucksvollen Beitrag bei, der die Besucher zum Nachdenken anregt. Die Werke laden dazu ein, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, was heute noch Halt gibt und woran es sich lohnt, festzuhalten.