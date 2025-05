Runder Geburtstag: Ehemaliger Bezirkshauptmann von Osttirol feiert 80er

Paul Wöll war zehn Jahre lang Bezirkshauptmann in Lienz. In seiner Heimatgemeinde Oberhofen im Inntal wurde er zu seinem 80. Geburtstag gefeiert.

Oberhofen, Lienz – In Osttirol ist der Name Paul Wöll gut bekannt. Der Nordtiroler war von 2000 bis 2010 Bezirkshauptmann in Osttirol. Auf ihn folgten Olga Reisner und Bettina Heinricher (seit 2024). Heute lebt Wöll wieder in seiner Heimatgemeinde Oberhofen am Inn, wo er einst Vize-Bürgermeister war. Zum 80. Geburtstag, den der Alt-Bezirkshauptmann kürzlich feierte, gratulierten unter anderem der Oberhofener Bürgermeister Jürgen Schreier und Vertreter des AAB. (TT)